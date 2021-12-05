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Женская сборная России заняла 4-е место на втором этапе Мировой серии по регби-7

Женская сборная России заняла 4-е место на втором этапе Мировой серии по регби-7

В рамках второго этапа Мировой серии по регби-7 женская сборная России заняла четвертое место. В последних матчах наши девушки победили Канаду (14:12), проиграли Австралии (17:26) и оказались слабее Франции со счетом 5:28 в матче за третье место.

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