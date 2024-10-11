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Коротченко: ядерной доктрине РФ нужен пункт об ответе на удары оружием США

Коротченко: ядерной доктрине РФ нужен пункт об ответе на удары оружием США

Пункт об ответственности США за использование американского тактического ядерного оружия против РФ должен быть включен в обновленную российскую ядерную доктрину, уверен главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

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