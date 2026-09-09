В Кремле заявили об отсутствии стройных планов переговоров по Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на данный момент нет стройных планов переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
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