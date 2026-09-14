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Новости Тамбова

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Вакцина против гриппа с обновлённым составом придёт в Тамбовскую область 23 сентября

Вакцина против гриппа с обновлённым составом придёт в Тамбовскую область 23 сентября

Поступление первой партии вакцины против гриппа в Тамбовскую область ожидается 23 сентября. Официальный старт Всероссийской прививочной кампании был дан руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой 2 сентября.

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