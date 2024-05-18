В Курском районе из-за спортивных соревнований перекроют два участка дороги

<p style="text-align:justify"><strong>Сегодня до 16:00 на автодороге Курск-Петрин – Курск-Полевая через Лебяжье от Т-образного перекрестка в сторону деревни Полевой и далее до Юго-Восточного обхода Курска ограничат движение транспортных средств.