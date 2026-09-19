Литва в тревоге: американские военные ушли и не факт, что вернутся Лето нынешнего года стало для Литвы временем геополитической встряски: впервые за долгие годы эта прибалтийская республика осталась без значительного военного контингента США.
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Харьковский котёл: петля полного окружения неумолимо стягивается
Войска группировки «Север» продолжают успешно наступать в Харьковской области. Окружённые севернее Большого Бурлука вражеские батальоны несут невосполнимые потери, постепенно сдают позиции и тщетно пытаются малыми группами просочиться из котла в южном направлении. При этом некоторые наши военные обозреватели упорно продолжают называть это окружение «оперативным», то есть неполноценным. Почему в данном случае такая оценка является неверной?
Несмотря на упорное сопротивление противника в районе Казачьей Лопани, части и подразделения группировки «Север» постепенно продавливают здесь вражескую оборону и расширяют основание вбитого в неё клина. Освобождение села Гоптовки является одним из наглядных подтверждений развития этой тенденции. Но главные события в Харьковской области происходят всё же не у Казачьей Лопани, а гораздо восточнее, на другом участке российско-украинского пограничья.
Как известно, севернее Большого Бурлука несколько батальонов ВСУ оказались окружены в районе Варваровки. Некоторое время противник пытался удерживать за собой контроль над узким коридором между сёлами Васильевкой и Чёрным, соединявшим полукотёл с «большой землёй». Однако наше командование подошло к делу творчески и сомкнуло клещи чуть южнее, в районе Приколотного.
При этом часть вражеских бойцов оказалась зажата на маленьком пятачке вокруг села Ольховатки. Там образовался ещё один мини-котёл. А после занятия этого села нашими подразделениями, разрозненные группы вэсэушников были выдавлены в поле, где до сих пор местами оказывают сопротивление и пытаются просочиться на юг.
Основная масса окружённого под Варваровкой противника вынуждена, неся потери, медленно пятиться назад и сдавать нашим бойцам одну позицию за другой. Иными словами – петля окружения неумолимо стягивается. Вырваться из неё в составе целых подразделений враг больше не может. Шансы остаются лишь у сверхмалых групп солдат ВСУ, которые, пользуясь ночной темнотой и туманом, ещё имеют некоторые шансы просочиться незамеченными.
Именно это обстоятельство даёт основания военному блогеру Юрию Подоляке упорно называть окружение противника «оперативным». Но такая формулировка является в нынешних условиях ведения боевых действий весьма расплывчатой. Так как сплошной линии фронта нет абсолютно ни на одном его участке, то полного окружения, в том понимании, которое вкладывалось в него в годы Второй мировой войны, добиться невозможно априори. Из любого нынешнего котла какой-то части окружённых бойцов удаётся просочиться.
Чтобы добиться полной блокады, необходимо не просто установить огневой контроль над путями снабжения и эвакуации противника, не только занять населённые пункты в горловине котла и овладеть расположенными там вражескими «опорниками», но и расширить в этом месте полосу сплошного контроля территории не менее, чем до 20 километров.
Но всё-таки невозможность организованного выхода из котла в составе целых, пусть даже и изрядно потрёпанных, подразделений говорит никак не об «оперативном» окружении, а о самом что ни на есть полном.
Оперативное – это когда прерваны относительно надёжные коммуникации, соединяющие передовые позиции с ближними тыловыми районами, когда крайне затруднены ротация личного состава, эвакуация раненых и получение боеприпасов, но при этом более-менее организованное отступление всё ещё возможно. В районе Варваровки бригады и батальоны ВСУ такой возможности давно уже лишены со всеми вытекающими отсюда последствиями…