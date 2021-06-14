Финский суп с лососем и сливками АлинаРасчёт — на 3 литра: Суповой набор из лосося — 300 гр (головы ,хребты ,хвосты )Филе лосося — 300 грКартофель — 3 штМорковь — 1 штРепчатый лук — 2 штСливки нежирные — 1 стаканСоль и специи — по вкусу Суповой набор отправить варится с целой луковицей ,как закипит постоянно снимать пенуСуповой набор вынуть из бульонаБульон процедить ,вернуть на плиту ,как закипит добавить картофель нарезанный маленькими кубиками ,мелко нарезанный репчатый лук и морковьКак бульон закипит добавить нарезанный лосось ,соль и специиВарить минут 20 постоянно снимая пенуВ самом конце варки влить сливки ,довести до кипения ,снять с огня и дать настоятся минут 20.