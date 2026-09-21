Как прошли трехдневные выборы в Барнауле. Большой фоторепортаж

Голосование проходило с 18 по 20 сентября Выборы - 2026 в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина, Алина Богомолова / amic.
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