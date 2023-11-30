Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Мелочь, а приятно! Двусторонний "каминг-аут" и откровения Мединского полностью подтвердили сказанное мной полтора года назад.

Мелочь, а приятно! Двусторонний "каминг-аут" и откровения Мединского полностью подтвердили сказанное мной полтора года назад.

Весной 2022 года фамилия Мединский самым активным образом склонялась в не самом лучшем свете российского общества.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Как  на  войне  ?  Кто  не  понимает  слов - будет  умирать...  Пока    оставшиеся  в  живых  не  поймут   необходимость.
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