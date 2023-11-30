Мелочь, а приятно! Двусторонний "каминг-аут" и откровения Мединского полностью подтвердили сказанное мной полтора года назад.

Весной 2022 года фамилия Мединский самым активным образом склонялась в не самом лучшем свете российского общества.
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