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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Мбаппе нет навязчивой идеи выиграть «Золотой мяч», но он хотел бы: «Быть честным не постыдно, не боюсь высказывать мысли. Никогда не говорил, что выиграю, но год был хороший»

Килиан Мбаппе заявил, что получение «Золотого мяча» в этом году не превратилось в «навязчивую идею», но он был бы рад, если бы награда ему все же досталась.

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