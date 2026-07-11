Сообщение о приеме предложений по кандидатуре для назначения членом территориальной избирательной комиссии Балахнинского муниципального округа Нижегородской области с правом решающего голоса Избирательная комиссия Нижегородской области сообщает о приеме предложений по кандидатуре для назначения членом территориальной избирательной комиссии Балахнинского муниципального округа Нижегородской области с правом решающего голоса.
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