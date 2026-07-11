Нижегородская п...
ГлавнаяБлогВластьЧП
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нижегородская правда

232 подписчика

Сообщение о приеме предложений по кандидатуре

Сообщение о приеме предложений по кандидатуре

Сообщение о приеме предложений по кандидатуре для назначения членом территориальной избирательной комиссии Балахнинского муниципального округа Нижегородской области с правом решающего голоса Избирательная комиссия Нижегородской области сообщает о приеме предложений по кандидатуре для назначения членом территориальной избирательной комиссии Балахнинского муниципального округа Нижегородской области с правом решающего голоса.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии