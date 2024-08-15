Швейцария сообщила о расширении блокировки связанных с Россией активов

Стоимость связанных с РФ активов, замороженных властями Швейцарии в рамках санкций, с апреля увеличилась на 1,3 миллиарда франков или полтора миллиарда долларов, со ссылкой на данные Госсекретариата экономики Швейцарии (SECO) сообщает ТАСС.
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