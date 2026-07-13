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Царьград

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Подлесный: "Спонсоры Пашиняна явно не рассчитывали на такую быструю реакцию России"

Подлесный: "Спонсоры Пашиняна явно не рассчитывали на такую быструю реакцию России"

Действия Москвы в адрес Армении переполошили не только саму Республику, но и её спонсоров.Ровно неделю назад в Екатеринбурге прошла встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и председателя правительства России Михаила Мишустина.

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