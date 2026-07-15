Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Корпорациям приказали уехать из Москвы. Путин потребовал отчёт от чиновников

Корпорациям приказали уехать из Москвы. Путин потребовал отчёт от чиновников

Царьград Коллаж Царьграда Президент России Владимир Путин поручил правительству отчитаться о переезде крупных госкомпаний из Москвы в регионы.

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