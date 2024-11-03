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Царьград

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Залужный - новый президент Украины? Станкевич о планах США и судьбе Зеленского

Залужный - новый президент Украины? Станкевич о планах США и судьбе Зеленского

Владимира Зеленского вывела из себя утечка о вероятных поставках ракет "Томагавк", о чём говорилось в секретной части его "плана победы".

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