Профессор Абанкина перечислила риски целевого обучения в России

Все дело в средствах на обучение Если студента по целевому обучению отчисляют из университета, то он должен вернуть средства за прошедшую учебу, сообщила радио Sputnik профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
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