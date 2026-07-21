Минсельхоз сохранит нулевые пошлины на экспорт зерна до 28 июля

С 22 по 28 июля Минсельхоз РФ оставляет нулевые пошлины на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы. Расчет каплеобразующих ставок опирается на индикативные цены, чтобы поддержать производителей сельского хозяйства через механизм зернового демпфера.