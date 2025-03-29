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Теннисистка Дарья Касаткина теперь будет представлять Австралию

Теннисистка Дарья Касаткина теперь будет представлять Австралию

Олимпийская чемпионка Светлана Журова прокомментировала решение русской теннисистки Дарьи Касаткиной сменить спортивное гражданство и выступать за Австралию.

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