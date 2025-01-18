Лукашенко помиловал более 20 осужденных за экстремизм

В пресс-службе президента Белоруссии отметили, что решение принято исходя из принципов гуманизмаПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 23 человека, совершивших преступления экстремистской направленности, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
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