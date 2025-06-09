Рабочий погиб при обвале плит в деревне Сосновый бор

Это произошло 4 июня. Сейчас по факту гибели рабочего расследуют уголовное дело. По версии следствия, столяра одного из административно-хозяйственных подразделений бюджетного учреждения отправили выполнить работы, которые ему выполнять было не положено.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии