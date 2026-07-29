Баширов: Атака на Дурова – попытка «пятой колонны» подложить свинью Путину и ЕР Иллюстрация: Блокнот ФСБ официально обвинила Павла Дурова, владельца мессенджера «Телеграм», в содействии терроризму и объявила его в международный розыск.
Баширов: Атака на Дурова – попытка «пятой колонны» подложить свинью Путину и ЕР
Комментарии
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Сергей Догадин
Вы же прекрасно понимаете о ком тут речь идет, а косите под дурака. Почему?
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ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
Мне крайне не нравится категоричность в суждениях. Этим отличаются люди (скажем вежливо) не умные. Вы являетесь сотрудником администрации президента и находитесь в теме происходящего? Или вы основываетесь на своих умозаключениях? Если второе то вы должны били написать" я так думаю". И спорить с вам я бы не стал. Думать, имеете право.
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1 м.
Roman Resser
Дурика не включай... сотни тысяч людей обули через мобильные телефоны... с SMS перешли на Whatsapp, когда их заглушили, перешли на Telegram. Именно, поэтому французские спецслужбы прищемили яйца Дурову, чтоб заменил их. МАХ был создан, как российский контролируемый мессенджер. Либо ты тупой (в чем сомневаюсь), либо либераст-провокатор.
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