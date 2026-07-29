Баширов: Атака на Дурова – попытка «пятой колонны» подложить свинью Путину и ЕР

Сергей Догадин Вы же прекрасно понимаете о ком тут речь идет, а косите под дурака. Почему?

ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ Мне крайне не нравится категоричность в суждениях. Этим отличаются люди (скажем вежливо) не умные. Вы являетесь сотрудником администрации президента и находитесь в теме происходящего? Или вы основываетесь на своих умозаключениях? Если второе то вы должны били написать" я так думаю". И спорить с вам я бы не стал. Думать, имеете право.