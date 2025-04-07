Выберите свой знак зодиака, а мы расскажем, чего вам опасаться с 7 по 13 апреля

Относитесь внимательно к знакам судьбы фото: Midjorney/ParentsОкончательный переход из зимы в весну всё никак не состоится, а это значит, что и природа, и наши жизни находятся в пограничном состоянии, «застряв» между двух миров.
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