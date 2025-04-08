Националист Королев предстанет перед судом по делу о терроризме

Следствие по уголовному делу в отношении Николая Королева (внесен в российский федеральный список террористов и экстремистов), приговоренного к пожизненному заключению, его супруги, бывшего заместителя начальника отдела НИИ военной истории Военной академии Генерального штаба Алексея Белкова, а также Марка Филиппова (также включенного в список террористов и экстремистов) и Артема Цеппа завершено.