На телемарафоне ветеран труда Зулейха Мингазова: Хочу видеть Татарстан счастливым

На телемарафоне «Всей семьей на выборы!» в студии телеканала «ТНВ» побывали представители трудовой династии из завода «КАМАЗ» заслуженный работник культуры РТ, руководитель местного ансамбля Зулейха Мингазова, ее дочь Нафиса и внучка Алия Ибрагимовы.
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