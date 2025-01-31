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В ЯНАО для будущих дипломатов организовали «Школу юного международника»

В ЯНАО для будущих дипломатов организовали «Школу юного международника»

Чем должен пожертвовать дипломат ради профессии? Чему учат студентов? Почему в советские времена дипломаты опасались общения с прессой? Чем ямальские школьники отличаются от некоторых студентов в вузах? Есть ли сегодня дефицит кадров и как навыки дипломата помогут в жизни? Об этом узнали в пресс-центре «Север-Пресса» у чрезвычайного и полномочного посланника МИД России, координатора образовательных программ Детского общественного движения «Дипломаты Будущего» Бориса Медведева.

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