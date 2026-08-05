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Искусство

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Бокс, яхты и луна-парк: чем заняться на Пикнике Афиши х Сбер в Питере

Бокс, яхты и луна-парк: чем заняться на Пикнике Афиши х Сбер в Питере

8 августа на Елагином острове в Санкт-Петербурге в 14:00 начнётся Пикник Афиши х Сбер. В этот раз территория фестиваля превратится в полноценный луна-парк с аттракционами, игровыми автоматами и прочими развлечениями.

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