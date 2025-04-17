Посол Дарчиев: культурные связи могут стать мостом между народами России и США

Смена американской администрации приоткрыла окно возможностей в отношениях Москвы и Вашингтона, позволила не только возобновить политический диалог, но и оживить двусторонние культурные связи, которые могут и должны стать мостом между народами Российской Федерации и Соединенных Штатов.