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Курские новости

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1,5 млн заплатит подрядчик за срыв капремонта больницы под Курском

1,5 млн заплатит подрядчик за срыв капремонта больницы под Курском

Арбитражный суд Курской области взыскал с компании «Автодорстрой» 1,5 млн рублей за просрочку по капремонту больницы Арбитражный суд Курской области взыскал с компании «Автодорстрой» 1,5 млн рублей за просрочку по капремонту больницы.

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