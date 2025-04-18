1,5 млн заплатит подрядчик за срыв капремонта больницы под Курском

Арбитражный суд Курской области взыскал с компании «Автодорстрой» 1,5 млн рублей за просрочку по капремонту больницы Арбитражный суд Курской области взыскал с компании «Автодорстрой» 1,5 млн рублей за просрочку по капремонту больницы.