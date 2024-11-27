Последний идеалист-романтик.

«…рано или поздно все будет по-новому, потому что жизнь прекрасна.Жить стоит только так, чтобы предъявлять безмерные требования к жизни: все или ничего; ждать нежданного; верить не в «то, чего нет на свете», а в то, что должно быть на свете; пусть сейчас этого нет и долго не будет.