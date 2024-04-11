Врач Тананакина рассказала о полезных свойствах меда

Он может помочь с симптомами простуды Врач-эндокринолог АО «Медицина», к. м. н. Наталия Тананакина в разговоре с РИАМО сообщила, что безопасная дневная доза меда для взрослого человека составляет около 1-2 столовых ложек в день.
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