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Jeffries Plans to Meet With Top House Democrats

“Rep. Hakeem Jeffries, Democrat of New York and the minority leader, has scheduled a virtual meeting on Sunday with senior House Democrats to discuss President Biden’s candidacy and the path forward,” the New York Times reports.

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