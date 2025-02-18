Эксперт из США назвал основные препятствия в переговорном процессе по Украине

Самым большим камнем преткновения остается не возможное членство киевского режима в НАТО и даже не присоединение к РФ новых территорий, а предоставление Киеву гарантий безопасности, которые приемлемы для Москвы.
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