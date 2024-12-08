90-летняя Алиса Фрейндлих прервала молчание: «В моей душе покоя нет»

Легендарная актриса рассказала, куда пропала и чем сейчас занимается. Лариса Гузеева и Алиса Фрейндлих в "Жестоком романсе" кадр фильма "Жестокий романс"Сегодня, 8 декабря, исполняется 90 лет легендарной актрисе Алисе Фрейндлих.