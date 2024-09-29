Супермощный полноприводный Exeed RX вышел в Китае и подешевел. Эта машина очень скоро появится в России

Chery запустила официальные продажи гибридного кроссовера Exeed RX C-DM на домашнем рынке. Типично для Китая, в рознице машина оказалась дешевле, чем по предзаказу: полноприводная версия оказалась доступнее на 1425 долларов.
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