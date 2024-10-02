В Салехарде установят фигуры изо льда за восемь млн рублей

В Салехарде установят фигуры изо льда возле административных зданий города. Департамент госзаказа ЯНАО объявил о старте подачи заявок на выполнение работ на сайте ЕИС «Закупки», начальная стоимость аукциона составляет 8,4 млн рублей.
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