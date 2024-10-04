Тревога в Приморско-Ахтарском районе оказалась не беспочвенной: пять украинских БПЛА сбили этой ночью российские ПВО над акваторией Азовского моря

Тревога в Приморско-Ахтарском районе оказалась не беспочвенной: пять украинских БПЛА сбили этой ночью российские ПВО над акваторией Азовского моряСразу пять БПЛА Украины были сбиты ПВО над Азовским побережьем Кубани.
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