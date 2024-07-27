Прорыв плотины на Киалимском водохранилище вызвал затопление деревни и опасность для жителей региона

Прорыв плотины на реке Большой Киалим привел к серьезным последствиям для населения региона. В результате сильного дождя и увеличения уровня воды в водохранилище произошла разрушительная струя, которая смыла около 20% длины плотины - 100 метров из общего протяжения 500 метров.