Прорыв плотины на Киалимском водохранилище вызвал затопление деревни и опасность для жителей региона

Прорыв плотины на реке Большой Киалим привел к серьезным последствиям для населения региона. В результате сильного дождя и увеличения уровня воды в водохранилище произошла разрушительная струя, которая смыла около 20% длины плотины - 100 метров из общего протяжения 500 метров.
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