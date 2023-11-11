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СПбГУ присуждён орден Дружбы Вьетнама

Его получают иностранцы и организации, которые вносят вклад в изучение истории и культуры страны. В Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) состоялась церемония награждения учебного заведения орденом Дружбы Вьетнама.

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