СПбГУ присуждён орден Дружбы Вьетнама

Его получают иностранцы и организации, которые вносят вклад в изучение истории и культуры страны. В Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) состоялась церемония награждения учебного заведения орденом Дружбы Вьетнама.
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