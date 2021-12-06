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Дом в Нижнем Новгороде, в котором проходили съемки «Жмурок», признали ОКН

Дом в Нижнем Новгороде, в котором проходили съемки «Жмурок», признали ОКН

В Нижнем Новгороде дом №8 по улице Провиантской, в котором проходили съемки «Жмурок», признали объектом культурного наследия (ОКН).

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