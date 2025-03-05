На юге Донецкой области Вооружённые силы Украины не создали серьёзных укреплений, сообщил командир взвода противотанковых управляемых ракет (ПТУР) 394-го мотострелкового полка, входящего в состав группировки войск «Восток».
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