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Происшествия

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Переехавшая из Карачаево-Черкесии в Новый Уренгой женщина уличена в обмане земляков на 5,6 млн рублей

Переехавшая из Карачаево-Черкесии в Новый Уренгой женщина уличена в обмане земляков на 5,6 млн рублей

Полицейские Карачаево-Черкесии пресекли противоправную деятельность 39-летней женщины, которая несколько лет назад переехала из республики в Ямало-Ненецкий автономный округ, а затем стала совершать мошенничества в отношении земляков.

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