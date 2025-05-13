Зерновые в Крыму пострадали из-за засухи и заморозков

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости. Урожайность зерновых и других культур в Крыму снизится из-за недобора влаги и весенних заморозков, рассказала РИА Новости заместитель директора по научной работе Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма Людмила Радченко.
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