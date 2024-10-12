Два человека погибли на пожаре в Кировском районе

В двухкомнатной квартире Сегодня, 12 октября в 06:55, на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в доме 19 по улице Стойкости в Кировском районе Петербурга, сообщает пресс-служба городского управления МЧС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии