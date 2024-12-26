Yeni Akit: Рухнувший у Актау лайнер ранее не с первого раза сел в Турции

Обломки авиалайнера Azerbaijan Airlines. Обложка © Telegram / Tengrinews / Азамат Сарсенбаев Самолёт компании Azerbaijan Airlines, потерпевший крушение 25 декабря вблизи Актау в Казахстане, ранее сел мимо взлётно-посадочной полосы в Турции.
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