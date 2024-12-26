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  • Светлана Зуева
    Да они все там из одной банды . Партия воров,лгунов и прокладок!Глава МИД Эстонии...
  • Eduard
    Цахна обычный подонок и лжец.Он знает что происходит!Глава МИД Эстонии...
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    Вы сами их и повреждаете,что бы на Россиюи Китай клеветать.Можно подумать,только их суда в мире плавают!Глава МИД Эстонии...

Yeni Akit: Рухнувший у Актау лайнер ранее не с первого раза сел в Турции

Обломки авиалайнера Azerbaijan Airlines. Обложка © Telegram / Tengrinews / Азамат Сарсенбаев Самолёт компании Azerbaijan Airlines, потерпевший крушение 25 декабря вблизи Актау в Казахстане, ранее сел мимо взлётно-посадочной полосы в Турции.

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