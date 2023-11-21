В Татарстане призвали использовать для улиц исторические названия

На совещании рабочей группы по наименованию улиц Новой Портовой обсудили, как сохранить паритет между именами татарских и русских видных деятелей разных эпох, знаковыми событиями и историческими топонимами.
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