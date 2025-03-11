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Вооружённый мужчина захватил заложника в банке Франции, полиция вмешалась

Вооружённый мужчина захватил заложника в банке Франции, полиция вмешалась

Во Франции мужчина, вооружённый ножом, взял в заложники сотрудника банка LCL в Ромилли-сюр-Сен. Спецподразделения полиции успешно задержали злоумышленника, сотрудник банка освобождён.

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