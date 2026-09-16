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Профнепригоден, но кресло не отдаст: глава "Укрпочты" подал в суд на Нацбанк

Профнепригоден, но кресло не отдаст: глава "Укрпочты" подал в суд на Нацбанк

Глава украинской госкомпании "Укрпочта" Игорь Смилянский в своем телеграм-канале сообщил, что подал иск против Национального банка Украины, требуя отменить решение о его увольнении из-за профнепригодности .

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