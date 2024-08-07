ФСБ рассекретила планы Гитлера о ядерном ударе по СССР в 1945 году

Адольф Гитлер планировал в июне 1945 года применить атомную бомбу против Советского Союза. Об этом свидетельствует рассекреченное спецсообщение начальника оперативного сектора НКВД Берлина Алексея Сиднева заместителю наркома внутренних дел СССР Ивану Серову, копию которого 7 августа опубликовала ФСБ России.
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