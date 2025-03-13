ЦГ: сигнал Путина на предложение о мире на 30 дней переполошил Запад

Вы посмотрите статистику уничтоженного хохло-натовского вооружения !!!!! Там перебито все, что можно !!! Мы за это время выбили практически все советское военное наследие, хохлам оставленное !!! Сейчас только натовское все колотим.Не знаете, не пишите пургу!!!

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ Раз уже Трамп признал, "что НАТО ведет боевые действия против России на Украине", то понятно почему Путин в военной форме... Только вот не понятно почему Россия тогда должна именно с украиной вести какие-то переговоры? Это всего лишь какая-то территория ...