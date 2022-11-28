Военнослужащий ВДВ рассказал о подвигах российских десантников в спецоперации

Военнослужащий соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России, кавалер трех орденов мужества майор Денис Черняков поделился историями подвигов российских десантников при исполнении воинского долга в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса.
Военнослужащий соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России, кавалер трех орденов мужества майор Денис Черняков поделился историями подвигов российских десантников при исполнении воинского долга в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса.
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